Europa League: l’Inter batte il Leverkusen e vola in semifinale

L’Inter batte il Bayer Leverkusen e conquista la semifinale di Europa League. La squadra di Conte si impone nell’arena di Dusseldorf per 2-1 con le reti di Barella e Lukaku entrambe al primo tempo. Havertz del Leverkusen accorcia le distanze ma non basta. L’avversaria in semifinale sará la vincitrice tra Shaktar e Basilea e la sfida andrà in scena lunedì 17 agosto sempre nello stesso stadio di Dusseldorf.







