Gazzetta | David Silva saluta il City: “Vado alla Lazio per puntare allo scudetto”

Lo spagnolo, durante la cena di squadra per festeggiare i quarti di Champions, avrebbe confidato l’obiettivo ai suoi compagni

Come uno dei suoi assist. Preciso per andare a segno. David Silva non ha usato giri di parole. E alla cena con i compagni di squadra del Manchester City per festeggiare il passaggio ai quarti di Champions, il 34enne trequartista spagnolo ha confidato i suoi progetti appena lascerà il club inglese. Non ha esitato a confermare la scelta di trasferirsi alla Lazio ed ha indirizzato il suo entusiasmo verso un obiettivo specifico quanto ambizioso: “Punteremo allo scudetto”. Parole pronunciate in un contesto di orizzonti prossimi quanto mai esaltanti. Dopo aver eliminato il Real Madrid il Manchester punta alla conquista della Champions, che sarebbe il modo trionfale per suggellare anche il distacco tra Silva e il club inglese dopo dieci stagioni ricche di successi e di soddisfazioni.