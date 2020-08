Hellas Verona, Setti: “Kumbulla ha talento, è destinato ad un top club”

E’ tempo di mercato ed il patron dell’Hellas Verona Maurizio Setti sa bene che nella sua rosa ci sono giocatori di qualità, su cui hanno messo gli occhi numerose squadre. Uno di questi è senza dubbio Kumbulla, “conteso” tra Lazio ed Inter. In merito al difensore, il presidente si è espresso ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “A gennaio c’è stato un forte interesse proprio del Napoli, ma per via dei tempi stretti ha deciso di prendersi del tempo per riflettere. Solo questo ha fatto sì che non si trasferisse in azzurro. Adesso ci sono più squadre su di lui, ha talento ed è destinato ad una carriera da top club“.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: