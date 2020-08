Juventus, Pirlo ancora senza patentino d’allenatore: il “capo allenatore” sarà Baronio

In attesa che Andrea Pirlo superi l’esame a Coverciano e ottenga il patentino Uefa A, sulla carta le funzioni burocatiche di capo allenatore della Juventus le farà Roberto Baronio, che l’ex centrocampista bianconero aveva voluto già nello staff dell’unser 23 insieme ad Antonio Gagliardi, capo dei match analyst azzurri.

Qualche tempo fa Pirlo ha raccontato di essere andato a Coverciano per ottenere il «pezzo di carta», che non si sa mai, «ma poi ho cominciato ad appassionarmi e mi sono infognato: ho capito quale sarebbe stata la mia strada quando di notte, invece di dormire, pensavo a come mettere i giocatori in campo».





