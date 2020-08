Luiz Felipe, non c’è solo il Barcellona. Sirene inglese per il brasiliano: Lotito fissa il prezzo

Dopo le continue voci che volevano di un interesse del Barcellona sul classe 97 della Lazio Luiz Felipe, ora una nuova minaccia arriva a Formello.

Secondo il quotidiano inglese, Daily Star, il club di Premier League Arsenal sarebbe sulle tracce di Luiz Felipe.

Lazio, Lotito fissa il prezzo di Luiz Felipe

Il presidente Claudio Lotito, ovviamente è corso ai ripari, valutando il proprio numero 3, almeno 40 milioni di Euro. Il club biancoceleste lo aveva comprato per soli 500.000 euro. Da tempo anche per Luiz Felipe, si parla di rinnovo, che però tarda ad arrivare. Una sua eventuale cessione, rappresenterebbe una mega plusvalenza, considerevole per il club capitolino.





