Regione Lazio, Leodori firma l’ordinanza per il ritorno del pubblico agli eventi sportivi

Nelle ultime ore sono arrivate importanti novità sul tema della riapertura degli stadi al pubblico, con la possibilità di partecipare agli eventi sportivi concessa ad un massimo di mille spettatori all’aperto e 200 al chiuso. Il tutto è spiegato in un’ordinanza della Regione Lazio, firmata dal vicepresidente Daniele Leodori: “A decorrere dal 1 settembre 2020 cosi’ come disposto dalla lettera e) comma 6 dell’ art. 1 del dpcm del 7 agosto 2020, e’ consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entita’, che non superino il numero massimo di 1.000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso”. Sportface.it







