CALCIOMERCATO | Per il centrocampo si segue anche Feghouli

Rinforzare ed allungare una rosa già forte per competere al massimo in ogni torneo. Questo l’intento della Lazio vogliosa di chiudere i primi colpi di mercato. Oltre alla difesa e all’attacco, si pensa anche ad integrare il centrocampo. Dopo l’arrivo di Escalante, Inzaghi vorrebbe qualche altra pedina su cui poter contare. Stando a quanto scritto da France Football, Tare vorrebbe accontentarlo e starebbe pensando a Feghouli, centrocampista in forza al Galatasaray valutato circa 4 milioni di euro. Il trentenne algerino sarebbe un innesto importante considerando anche la sua duttilità tattica potendo ricoprire sia il ruolo di mezzala che di trequartista nel caso di un cambio di modulo. Lo riporta Ilcorrieredellosport.it







