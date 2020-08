CALCIOMERCATO | UFFICIALE, Glik nuovo rinforzo del Benevento

Kamil Glik, una vecchia conoscenza della Serie A torna in Italia ed approda al Benevento, la neopromossa che ha dominato l’ultima serie cadetta. Come reso noto da un comunicato del Monaco, infatti, è stato trovato l’accordo con il club campano per il trasferimento del difensore polacco che lascia la Francia dopo 167 presenze e 16 gol.

! ❤ L’AS Monaco et le club de Benevento Calcio ont trouvé un accord pour le transfert de Kamil Glik. Arrivé lors de l’été 2016, le défenseur central a disputé 167 rencontres et marqué 16 buts, sous le maillot Rouge et Blanc. https://t.co/WO1e2pJ1y0 pic.twitter.com/VHcRPoF21E — AS Monaco (@AS_Monaco) August 11, 2020







