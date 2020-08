CdS | Caicedo va in Qatar e Tare pensa al sostituto

Passano i giorni e la situazione del mercato in casa Lazio va delineandosi sempre più. In attesa dei primi colpi in entrata (David Silva su tutti), la dirigenza biancoceleste lavora anche sulle uscite. In avanti a partire sarà Felipe Caicedo che avrebbe detto di sì al Al Gharafa, società di Doha. Si discute ancora sul costo dell’operazione con la Lazio che vorrebbe almeno 5 milioni da investire su un nuovo attaccante. Proprio su quest’ultimo punto, rimangono molti i nomi accostati a capitolini. Sempre calda la Vedat Muriqi del Fenerbahce con i biancocelesti pronti ad offrire 15 milioni di euro, mentre torna di moda anche il nome di Wesley, centravanti brasiliano ora all’Aston Villa valutato sempre sui 15 milioni. Nelle ultime ore, sarebbe spuntato anche il nome di Divock Origi, attaccante che ha trovato poco spazio al Liverpool con un’ottima esperienza europea. Tare ragiona sui nuovi innesti che si andranno ad aggiungere a Borja Mayoral: lo spagnolo dovrebbe arrivare a prescindere da un altro attaccante. La trattativa con il Real Madrid è ben avviata, rimane da sciogliere il nodo recompra a favore dei Blancos. Lo riporta Il Corriere dello Sport







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: