CdS | Immobile: “Lazio a vita, non ha prezzo quello che mi sta dando. David Silva? Non vediamo l’ora che arrivi”. Su Gasperini…

Meritato relax per bomber Immobile al termine della stagione. L’attaccante sta trascorrendo le vacanze in famiglia, prima di tornare dai compagni intorno al 20 agosto, in vista della partenza per il ritiro precampionato di Auronzo di Cadore, fissata il 23 del mese. Intervistato dal Corriere dello Sport, il numero 17 laziale fa il punto sul rinnovo, del quale è in attesa e con cui vorrebbe legarsi a vita alla Lazio. Sulla questione David Silva, voce incessante di questo mercato, il classe ’90 è contento: per lui è un grande giocatore ed il resto della squadra non vede l’ora che arrivi. Per quanto riguarda invece mister Inzaghi, Ciro non ha dubbi: il tecnico è cresciuto in maniera impressionante. C’è del rammarico per lo stop del campionato che, come sottolinea l’attaccate, è stata gestito male. Ora comunque è tempo di ricaricare le batterie in vista di una stagione, che giù si preannuncia emozionante.

Immobile si sfoga quando si parla di Gian Piero Gasperini: “Mi ha dato del simulatore all’andata contro l’Atalanta: l’ennesima cazzata su di me. Due rigori netti. Gasperini deve avercela con la Lazio, noi giocatori ce lo siamo detti tante volte: vincendo puoi andare a tre punti dalla Juve eppure dichiari che l’unica cosa che ti interessa è finire davanti a noi. La Lazio non gli piace proprio. Penso che non gli sia ancora andata giù la sconfitta nella finale di coppa Italia. Forse per quel fallo di Bastos, proprio quell’episodio. Ogni volta che parla di noi ci mette il veleno“.

NEWCASTLE – Il bomber conferma anche l’interesso vero del Newcastle “Hanno chiamato il mio agente, poi il fondo si è ritirato”.

IL RINNOVO – Immobile giura poi amore alla Lazio raccontando l’interesse e il pressing del Napoli ma alla fine la sua unica intenzione è di legarsi alla Lazio almeno fino al 2025, quando avrà spento 35 candeline: “Quello che mi ha dato e mi sta dando la Lazio non ha prezzo”.





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: