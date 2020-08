Dalla Turchia: Tare ha presentato l’ultima offerta per Muriqi

Vedat Muriqi e la Lazio, un corteggiamento lunghissimo che ora potrebbe arrivare al bivio decisivo. I biancocelesti vorrebbero assicurarsi le prestazione dell’attaccante del Fenerbahce, ma i costi dell’operazione sembrerebbero rimanere alti. In casa Lazio si cerca, in ogni caso, di stringere i tempi per sbloccare la situazione. Per questo motivo, come riportato da BBO Sports, Tare avrebbe fatto l’ultima offerta la club turco da 18 milioni più bonus. Un prendere o lasciare esplicito che potrebbero segnare una nuova svolta nel mercato biancoceleste.

Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, Vedat Muriqi için Fenerbahçe'ye son teklifini yaptı: "Bu rakamı daha fazla yükseltemem!" 💰 18 milyon euro + bonuslar — BBO Sports (@bbosportss) August 11, 2020







