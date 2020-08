Dall’Inghilterra: anche la Lazio su Reguilon

Tanti i nomi accostati alla Lazio per un grande futuro. Mentre il club capitolino si appresta a chiudere i primi colpi sia in entrata che in uscita, dall’Inghilterra arrivano nuovi rumors che vorrebbero anche i biancocelesti interessati a Sergio Reguilon, difensore classe 1996 in prestito al Siviglia e di proprietà del Real Madrid. Come riportato dal The Sun, sullo spagnolo, oltre al Chelsea, ci sarebbero molti altri club, dall’ Arsenal e l’Atletico Madrid fino al Napoli e la stessa Lazio. La richiesta dei Blancos appare comunque alta con una valutazione intorno ai 20 milioni di euro.







