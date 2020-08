David Silva ai dettagli, l’annuncio arriverà dopo la Champions

Basterà aspettare le Final Eight di Champions League. Poi la Lazio potrà abbracciare David Silva, il grande nome per affrontare la massima competizipne continentale. Lo spagnolo lascera il City di Guardiola dopo dieci anni di Premier League. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’accordo tra le parti è stato raggiunto, con alcuni dettagli da limare, ma vedremo il campione d’Europa e del mondo alla corte di Inzaghi. L”Olimpico sarà casa sua fino al 2023 grazie al triennale che la società capitolina gli ha proposto. L’ambiente è entusiasta e anche i compagni lo aspettano, come confessato da Immobile: “Grande giocatore e grande esperienza, lo aspettiamo a braccia aperte. Non vedo l’ora che arrivi, noi prima che calciatori della Lazio siamo tifosi della Lazio”. Ma servirà ancora qualche giorno. Fin quando il Manchester City sarà impegnato in Champions League.





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: