Dazn stila la top 11 stagionale: ci sono tre laziali | VIDEO

La stagione si è conclusa già da qualche settimana, ma è impossibile dimenticare velocemente un campionato atipico come quello appena concluso. Tanti i talenti che si sono messi in mostra sul terreno di gioco: DAZN ha stilato la sua top 11 in un 4-3-3 ultra offensivo. A centrocampo comanda la Lazio grazie a Luis Alberto e Milinkovic-Savic, mentre in avanti il punto di riferimento non poteva che essere Immobile.







