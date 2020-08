GdS | D’Amico: “David Silva? Vederlo con la maglia della Lazio sarà bellissimo, ma da solo non basta”

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il campione d’italia biancoceleste Vincenzo D’Amico, parla di David Silva, giocatore accostato alla Lazio in questa finestra di mercato e che potrebbe a breve raggiungere la capitale. La bandiera laziale ammette di amare lo spagnolo dal punto di vista calcistico, per lui è un grandissimo giocatore che sarà bellissimo vedere con la maglia della Lazio, considerando che porterà entusiasmo ed esperienza internazionale, come fece Klose. Per finire però D’Amico ammette che solo David Silva non basterà alla causa capitolina, servirà il numero di giocatori richiesti da mister Inzaghi per competere per lo scudetto.







