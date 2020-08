GdS | Lazio-Inzaghi, col tecnico fino al 2023?

C’è un rinnovo da concordare, che è sicuramente la priorità del patron Lotito: come riporta la Gazzetta dello Sport, la Lazio punta a prolungare per altre due stagioni il contratto di Simone Inzaghi. Lo scorso anno, dopo la trattativa, la nuova intesa è stata solo di una stagione. La volontà di proseguire insieme non manca da nessuna delle due parti: c’è da definire l’ingaggio del mister che passerà da due a tre milioni a stagione più bonus. Il tecnico chiede anche rinforzi, almeno 6-7. Con molta probabilità, l’accordo finale verrà stabilito nel ritiro di Auronzo di Cadore.







