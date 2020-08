GdS | Lazio superlusso, estro spagnolo con David Silva e Luis Alberto: due maghi per Inzaghi

Tra magie ed assist, la nuova Lazio potrebbe ripartire da loro. Come riporta la Gazzetta dello Sport, con David Silva e Luis Alberto Inzaghi avrebbe più opzioni per le loro posizioni in campo: tutte e due da interni, o trequartisti, oppure in attacco. I numeri dei due maghi? David Silva è il giocatore del Manchester City ad aver fornito più assist nella storia del club in Premier League (93), mentre Luis Alberto nella stagione di Serie A appena giunta al termine, ha chiuso a quota 15 la classifica degli assist.







