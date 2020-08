Il Tempo | Lazio, attesa Kumbulla e Silva rimandato: settimana decisiva per chiudere almeno 3-4 acquisti

Sarà una settimana decisiva per il mercato della Lazio. Come riporta Il Tempo, le trattative sono state avviate, ora non resta altro che chiuderle. Per David Silva ormai sembra una formalità, anche se l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare al termine dell’avventura del Manchester City in Champions. Per quanto riguarda Kumbulla, per il quale non è arrivato un vero e proprio affondo dell’Inter, la Lazio si prepara ad accelerare, forte dell’accordo già raggiunto con il difensore stesso. A buon punto sono anche le trattative per quanto riguarda il reparto avanzato: Borja Mayoral e Vedat Miriqi. L’altro obiettivo dichiarato per rinforzare la fascia è Fares della Spal. Ttti colpi che la società capitolina proverà a chiudere il prima possibile.







