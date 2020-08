Marcolin ricorda la Lazio del 2000: “Una squadra che giocava solo per vincere. Il ricordo più bello da calciatore? L’anno dello Scudetto in biancoceleste”

Dario Marcolin torna indietro di vent’anni per riportare alla luce le gioie di una carriera importante tra Lazio e Sampdoria. In una lunga intervista rilasciata a SuperNews, l’ex centrocampista biancoceleste ha ripercorso gli anni nella Capitale ricordando la grande forza della banda di Eriksson: “La Lazio del 2000 era una formazione costruita per puntare a vincere. Nella rosa c’erano giocatori come come Simeone, Mancini, Salas. Era una società confrontabile alla Juventus di oggi, con degli obiettivi da raggiungere e con la bravura di arrivare in fondo alla stagione. Quella fu una stagione particolare. L’anno passato non eravamo riusciti a conquistare lo scudetto, il Milan riuscì a superarci in classifica. La stagione dopo, invece, a nove giornate dal termine abbiamo recuperato nove punti alla Juventus di Ancelotti. Il celebre gol di testa di Simeone dal limite dell’area fece scattare nei calciatori quella convinzione di poter recuperare punti sui bianconeri che iniziavano un po’ a barcollare. Noi, invece, avevamo una buona condizione fisica e la qualità dell’organico era molto alta, con quella rosa avremmo potuto vincere contro tutti. Eravamo una formazione che giocava solo per vincere. Con questa convinzione vincemmo l’ultima partita di campionato, in casa contro la Reggina. Attendevamo solo il risultato del match di Perugia, sospesa per pioggia da Collina e poi ripresa. La Juventus perse 1 a 0, noi inaspettatamente conquiatammo lo scudetto, avevamo un punto in più dei bianconeri in classifica. Questo traguardo spinse i biancocelesti a credere nei loro mezzi e ad ambire alla conquista di nuovi trofei. Il ricordo più bello da calciatore? L’anno in cui con i compagni della Lazio vincemmo il Tricolore. Ho visto prendere forma un sogno e consolidarsi un gruppo molto forte”.







