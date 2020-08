Rocchi tra giovanili e prima squadra: “Felice del passaggio all’Under 18. La Lazio meritava già da un po’ la Champions League”

La Lazio si tuffa nella nuova stagione tra Settore Giovanile e prima squadra. Delle giovani aquile e dei ragazzi di Simone Inzaghi, ai microfoni di Lazio Style Radio, ha parlato il tecnico dell’ Under 18 Tommaso Rocchi: “Con i ragazzi dell’Under 18 abbiamo già dato il via alla preparazione. Sono felice per il passaggio dall’ Under 15 ad un categoria nuova ed importante. Il lavoro ti conduce a misurarti con realtà differenti. Per la prima squadra la qualificazione alla Champions League era un traguardo importante. Potersi misurare con realtà europee è molto bello. La Lazio meritava da un po’ questa qualificazione e vorrà fare bene. Il mio ricordo più bello della Champions League è legato alla doppietta col Werder Brema e il match al Bernabeu con il Real Madrid. Serve avere la convinzione e la forza di lottare al massimo per conquistare certi obiettivi. In Italia non è semplice posizionarsi tra le prime quattro, ma la Lazio ha dimostrato di meritarlo con il lavoro di ogni anno. La società sta crescendo anno dopo anno. È un processo di miglioramento che deve essere graduale e di cui sono orgoglioso. Il trionfo in Supercoppa italiana ha dato forza ed entusiasmo. La prima parte della stagione è stata strepitosa, poi c’è stato il Covid-19 e l’annata è cambiata. Sotto il profilo mentale ripartire è stato complicato, dunque aver mantenuto il quarto posto è stato un grande risultato. La stagione di Immobile non necessita di commenti. È sufficienter guardare ciò che ha messo in campo. Al di là dei gol ha fatto qualcosa di straordinario. È stata una stagione straordinaria, meritata per il modo in cui Ciro si è messo a disposizione dei compagni. In ogni caso, tutta la squadra ha giocato molto bene. Io e Immobile insieme? Sarebbe stato bello. Si dice che gli attaccanti debbono avere attributi differenti, ma ciò che conta è essere intelligenti sapendosi muovere bene. Avrei voluto giocare con Luis Alberto. Per il modo modo di giocare sarebbe stato fantastico. Per un centravanti è fantastico avere un giocatore come lo spagnolo alle spalle”.







