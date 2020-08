SOCIAL | Immobile è pronto a ripartire: al via gli allenamenti | FOTO

Non c’è tanto tempo per festeggiare per Ciro Immobile. Archiviata la Scarpa d’Oro, per il bomber campano è già tempo di guardare avanti in vista di una prossima stagione che lo vedrà autentico protagonista. Così, anche durante le vacanze c’è spazio per allenarsi con qualche strumento della quotidianità: una sedia per qualche affondo e una cassa d’acqua per allenare i muscoli delle braccia. Allenamenti artigianali ad alta intensità per Ciro che, insieme a Jessica, sogna un grande futuro.









