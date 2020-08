SOCIAL | La Lazio celebra il sempre presente Strakosha | VIDEO

Thomas Strakosha, il paradigma perfetto della stagione della Lazio. Perfetto o quasi fino al lockdown, in difficoltà dopo la ripresa. Nonostante qualche indecisione di troppo nelle ultime uscite, l’albanese può affermare a gran voce di essere un insostituibile nella rosa di Inzaghi. 44 presenze stagionali, 38 su 38 in campionato, solamente una fuori in Coppa Italia e due in Europa League. Un minutaggio pazzesco per l’albanese voglioso di tornare presto in campo tra le stelle europee con la lazio che ha deciso di celebrarlo con un video pubblicato sui canali social.

🧤 Sempre presente. Estremo difensore della porta laziale: T H O M A S S T R A K O S H A 🙌 pic.twitter.com/MFpdhNGX0D — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 11, 2020







