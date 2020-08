Acerbi, il muro laziale che comanda in Europa

Ha anticipato i tempi e prima di arrivarci con la Lazio ha deciso di primeggiare in Europa da solo. Francesco Acerbi, il leader biancoceleste sia in campo che fuori, continua a far parlare di sè anche durante le vacanze estive. Salvataggi, proiezioni offensive e tackle: il Leone d’Inzaghi è indomabile e come riportato da Whoscored.it regna non solo in Italia, ma anche in Europa con la percentuale più alta di contrasti vinti tra i calciatori dei maggiori cinque campionati che ne hanno messi a segni a segno più di 40. Il centrale laziale vanta una percentuale del 90,8 % di contrasti vinti davanti a Gabriel del Lille (85,4%) e Alexander Djku dello Strasbugo (85,2%).

Centre-backs with best tackle success rate (40+ tackles completed in Europe’s top five leagues) 🥇 Francesco Acerbi (Lazio) – 90.8%

🥈 Gabriel (Lille) – 85.4%

🥉 Alexander Djiku (Strasbourg) – 85.2% pic.twitter.com/QUB4TIXtcS — WhoScored.com (@WhoScored) August 12, 2020







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: