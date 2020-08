CALCIOMERCATO | Badelj, spunta l’idea Torino

Milan Badelj sempre più lontano dalla Lazio. Il centrocampista croato che nell’ultima stagione ha fatto ritorno a Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto è di nuovo pronto a cambiare aria. Lasciato di nuovo il club Viola che ha deciso di non riscattarlo, Badelj cerca una nuova sistemazione tra Italia ed estero. Secondo quanto riportato da Tuttosport, anche il Torino avrebbe sondato la pista per portarlo sotto la Mole Antonelliana in prestito con la Lazio però vogliosa di chiudere una cessione a titolo definitivo per una cifra intorno ai 4-5 milioni.







