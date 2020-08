CdS | Anche la Lazio in corsa per il gioiellino Tahsin

Certezze, profili d’esperienza, ma non solo. Per la Lazio del domani si guarda a profili giovanissimi capaci di portare quella freschezza necessaria per sognare in grande. Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, i biancocelesti starebbero seguendo Alpaslan Tahsin, baby talento 2004 nato in Grecia da genitori turchi. Un calciatore interessante, numero dieci puro capace di calciare con ambo i piedi, gioca con il Paok Komotivi, una società affiliata al Paok Salonicco e non avendo un contratto ancora un contratto da professionista diventa un’occasione per molti. Il suo futuro verrà deciso a breve con la Lazio che se lo vorrà veramente dovrà battere la concorrenza tra le altre di Atletico Madrid, Fenerbahce e Trabznospor.







