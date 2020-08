CdS | Muriqi vicinissimo: Inzaghi avrà la sua torre offensiva

La Lazio accelera cercando di piazzare i colpi di mercato prima della partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. Molti i movimenti in attacco. Mentre Tare attende la cessione di Felipe Caicedo al Al Gharafa, continua a portare avanti l’affare Vedat Muriqi con l’affondo decisivo che verrà compiuto una volta portata a termine la cessione dell’ecuadoriano alla società del Qatar. L’arrivo dell’attaccante kosovaro del Fenerbahce appare dunque ad un passo con la Lazio pronta ad investire 16 milioni oltre ai bonus. Una cifra molto invitante per il club turco che vive un periodo di crisi economica e dalla cui cessione di Muriqi potrebbe ottenere una plusvalenza importante considerando che il classe 1994 era stato prelevato da Rizespor per appena 3 milioni. Lo riporta Ilcorrieredellosport.it







