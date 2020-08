Champions League, l’Atalanta sfiora il sogno ma crolla allo scadere

Tre minuti fatali per l’Atalanta che nei quarti di finale di Champions League cade nel finale contro il Paris Saint German. Gara quasi perfetta dei bergamaschi bravissimi ad andare in vantaggio al ’27 con Pasalic prima di difendere con tenacia i risultato. Nella ripresa i francesi spingono più intensamente e complici i forfait di Gomez e Freuler (uscito a cambi terminati) ribaltano il risultato in tre minuti: al 90′ Marquinhos trova il pari, al 90’+3′ Neymar insacca il gol qualificazione.







