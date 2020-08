CorSera | Lazio, Milinkovic-Savic e la prima estate senza voci di mercato

Il gioiello serbo della Lazio non è, stranamente, al centro del mercato dopo essere stato corteggiato da Manchester United, Psg, Real Madrid e Juventus. Solo calma apparente o il futuro di Milinkovic sarà ancora biancoceleste?

Sembra quasi strano pensare a un’estate senza voci di mercato su Sergej Milinkovic-Savic . Saranno i tempi stretti, sarà che le due squadre che più ci si erano avvicinate negli anni scorsi ( Psg e Manchester United ) sono ancora in corsa nelle rispettive coppe europee, sarà che la Juventus ha altro a cui pensare, sarà che la Lazio ha finalmente raggiunto l’obiettivo che si era prefissata: fatto sta che il Sergente può sfruttare questo stato di calma apparente per rilassarsi, prima in un resort in Turchia poi alle Maldive, accompagnato dalla fidanzata Natalija. Tra una settimana tornerà in Italia per iniziare una nuova stagione e, a oggi, non c’è rischio che possa essere solo di passaggio, sebbene il d.s. Igli Tare – nel momento più buio del finale di stagione – non avesse considerato nessuno incedibile.

Milinkovic-Savic, non soltanto per ribadire la sua volontà di restare a Roma e vestire ancora la maglia biancoceleste (il serbo ha ancora 4 anni di contratto), ha da poco acquistato casa dalle parti di Formello, e anche nella comunicazione sui suoi profili social, è diventato più «aggressivo». Post da leader, da capopopolo, anche con frasi forti, di uno che ha le idee chiare senza margine di ripensamento: «Un anno pazzesco a lottare per i nostri colori. Ora riposo per tornare più forti di prima. Parola di Sergente», ha scritto Milinkovic-Savic a fine campionato, postando poi su Instagram anche il video del suo arrivo all’aeroporto di Fiumicino in una notte di agosto di cinque anni fa. Aveva una faccia da ragazzino, doveva ancora farsi scoprire, ma era già entrato nel cuore dei tifosi della Lazio per aver accettato il biancoceleste e rifiutato la Fiorentina. In quell’agosto 2015, la Lazio giocava i playoff per l’accesso alla Champions: li perse, contro il Bayer Leverkusen, ma Sergej fece giusto in tempo a debuttare nella gara di andata in una coppa che da ottobre lo vedrà protagonista per la prima volta nella sua carriera, in una Lazio di cui farà parte anche David Silva. Le notizie di mercato arrivano ovviamente anche ai giocatori, e nomi come quello dello spagnolo spostano l’umore. Milinkovic, più Leiva, Luis Alberto, Immobile, Correa, Silva: zero motivi per andare via. CorriereDellaSera