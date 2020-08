Dabo: “La Lazio può far bene nella prossima Champions League”

Ousmane Dabo, ex centrocampista biancoceleste, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Lazio Style Radio: “La Lazio ha tutte le carte in regola per fare bene nella prossima stagione, ha molta tecnica e qualità. Bisogna rafforzare un po’ la rosa numericamente. La base c’è e la Lazio è già una grande formazione. David Silva è un fuoriclasse nonostante l’età. È un giocatore incredibile e fa ancora la differenza. È un acquisto che porterebbe esperienza, anche perché nella rosa biancoceleste solo alcuni interpreti hanno giocato la Champions League.

Lo spagnolo lo vedo benissimo nella squadra perché può giocare davanti con Immobile ma anche nei tre di centrocampo. È un giocatore intelligente e Inzaghi saprà sfruttarlo al meglio. Si vedeva già da quando era calciatore che Simone Inzaghi sarebbe diventato un allenatore, parlava già di tattica. L’unica incognita era il saper gestire il gruppo, ma lui lo sta facendo al meglio. Si merita tutto ciò che sta ottenendo.

La vittoria contro la Juventus in Supercoppa italiana ha dato grande fiducia al gruppo. In quel momento i biancocelesti hanno capito che potevano farcela a raggiungere i primi quattro posti della classifica. Ciro Immobile è un giocatore incredibile perché dà sempre tutto. Non si demoralizza mai. È cresciuto molto anche nella manovra. Sono sicuro che riuscirà ancora a completare altre stagioni come quest’ultima. Il centravanti di Torre Annunziata è nel pieno della sua maturità. La stagione della Lazio è stata straordinaria. Tanti punti raccolti, tanti gol realizzati e un gran bel gioco. Qualche partita sbagliata dopo il lockdown non può compromettere tutta la stagione”. Lo riporta il sito ufficiale della Lazio, sslazio.it





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: