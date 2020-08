Di Matteo torna indietro con gli anni e rivela: “Dopo lo Scudetto del 2000 potevo tornare alla lazio”

Dopo oltre vent’anni Roberto Di Matteo torna a ricordare gli anni alla Lazio tra aneddoti e retroscena di mercato. L’ex allenatore del Chelsea, intervenuto al portale Klikbulukumba, ha infatti svelato un suo ritorno mancato: ““Ho avuto la possibilità di tornare in biancoceleste dopo lo Scudetto del 2000. Eriksson, l’allenatore, mi voleva molto. Dopo l’infortunio e le varie complicazioni alla fine hanno ucciso la mia carriera. Avete appena raggiunto i trent’anni e stavo bene. È stato Quello è stato il periodo peggiore della mia vita”. Di Matteo ha poi voluto dedicare qualche battuta al suo ex compagno Paul Gascoigne: “Una volta sono andato via dal centro sportivo in ritardo a causa di una seduta con il fisioterapista. La mia macchina aveva tutte le gomme a terra, mentre Paul le aveva sgonfiate. Gascoigne era un tipo divertente. Grazie alla sua personalità e al suo carattere riusciva a minimizzare il nervosismo del gruppo. Portava allegria a tutti. É stato divertente giocarci insieme.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: