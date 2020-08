Il Tempo | Lazio, svolta a sinistra: Fares e Reguilon

Giorni intensi in casa Lazio, con il club che lavora per le trattative avviate. Come riporta Il Tempo, Tare chiude per il terzino della Spal e chiede al Real lo spagnolo. Il club capitolino inizia quindi a rinforzarsi partendo dalla fascia sinistra, in attesa anche di sapere quando tornerà in campo il capitano Senad Lulic: intanto per Fares la situazione sembrerebbe in dirittura di arrivo, si stanno valutando le contropartite da inserire nell’affare mentre l’interesse per Reguilon, di proprietà del Real Madrid, potrebbe essere frenato dal forte pressing del Napoli che nelle prossime ore potrebbe chiudere per il giocatore.







