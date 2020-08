Lazio Women, Guidi: “L’obiettivo è la promozione in massima serie. Il gruppo è molto unito”

Resettare la memoria e guardare avanti per conquistare la promozione in Serie A, già meritata questa stagione. Per parlare del momento della ragazze di Seleman, ai microfoni di Lazio Style Channel, è intervenuto il portiere Emma Guidi: “Sono arrivata in biancoceleste con moltissimo entusiasmo, siamo ripartite solo da una settimana con gli allenamenti eppure ho già notato che l’organico è molto unito e di qualità. Si vede che la squadra vuole veramente fare bene. Lo scorso anno ho seguito il campionato delle ragazze di mister Seleman: lo stop generato dal Coronavirus ha certamente compromesso l’annata sportiva delle biancocelesti. Il mister è molto esplicito, nel corso di questi ultimi giorni ancora non ce l’ho fatta a conoscerlo bene. Ho trascorso molto tempo insieme al preparatore dei portieri. Seleman è ben cosciente di quale sia l’obiettivo della Lazio Women, cioè la promozione in Serie A. Fin da subito avevamo voglia di toccare il pallone, è stato complicato vivere alcuni mesi senza il calcio, seppur abbiamo continuato ad allenarci da casa. In questi anni ho svolto la professione di consulente informatico nella sede centrale della Renault. Spero che presto le calciatrici italiane possano ottenere il riconoscimento come professioniste. Ognuna di noi dovrebbe credere di più nel nostro futuro da atleta così da cercare di svolgere questa attività come professione. Come ho intuito che avrei voluto fare la giocatrice? Da piccola giocavo sempre al campetto con gli amici, successivamente ho avuto l’occasione di entrare in una scuola calcio in una squadra maschile, e poi in una compagine femminile”.







