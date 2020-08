L’ex biancoceleste Gottardi: “Silva potrá fare la differenza. La Lazio dovrà riconfermare l’alto livello di questa stagione”

L’ex biancoceleste Guerino Gottardi ha parlato ai microfoni di TMW della stagione della Lazio appena conclusa e delle ultime notizie di mercato:

“David Silva é un gran giocatore, forte tecnicamente è un ottimo rinforzo in ottica Champions. E’ chiaro che dovrà essere supportato dalla squadra ma a mio parere potrà fare la differenza nei momenti difficili in cui magari non riesci a sbloccare la gara. Poi valuteremo anche gli altri giocatori che stanno arrivando. É importante ampliare la rosa ma non sono convinto che poi con due-tre innesti possa cambiare. Confermarsi ad alti livelli non è scontato, è come quando vinci uno scudetto e devi ripeterti. Non credo che il problema della Lazio sia stata solo la rosa corta. Forse mentalmente la squadra non è stata capace di riprendere così come aveva fatto in precedenza. Probabilmente se il campionato fosse andato avanti regolarmente sarebbe stato meglio”.







