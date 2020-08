SOCIAL | Leiva si allena con il pallone: il ginocchio non fa più paura | FOTO

Ha dovuto abbandonare la sua Lazio troppo presto lasciando in emergenza centrocampo. Ha provato a stringere i denti, ma ha dovuto comunque alzare bandiera bianca. Questa la seconda parte di stagione di Lucas Leiva, la Stella Polare del centrocampo biancoceleste sempre più voglioso di tornare in campo dopo aver scongiurato la seconda operazione al ginocchio. Il brasiliano, ancora in vacanza,corre e torna a toccare il pallone mentre guarda con fiducia al ritiro di Auronzo di Cadore che scatterà tra dieci giorni.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: