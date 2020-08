TMW | Lazio, per Borja Mayoral l’ostacolo è la ‘recompra’: ballano 10 milioni con il Real

In pochi giorni era stato trovato l’accordo su tutto. Costo del cartellino (15 milioni con bonus compresi) e ingaggio (1,8 fisso all’anno, senza contare i premi). Ogni giorno sembrava essere buono per la fumata bianca definitiva, invece tra Lazio e Real Madrid c’è ancora distanza per chiudere Borja Mayoral: 23enne, attaccante, reduce dal prestito al Levante in Liga. L’ostacolo, l’ultimo da superare, riguarda il diritto di ‘recompra’ che vorrebbero avere gli spagnoli. Lo hanno fatto tante volte in passato, la Juventus con Morata ne sa qualcosa, e lo vuole tenere anche per il classe ’97. La Lazio lo accetta, ma c’è distanzia sia per il margine temporale, entro il quale poter esercitarlo, e soprattutto a livello economico.

Lotito concede due anni per un riscatto a non meno di 35 milioni. Il Real, invece, preferirebbe mantenerlo per tre anni a una cifra più contenuta, di circa 25 milioni. Le parti continuano a lavorare, i rapporti sono buoni e i biancocelesti hanno voglia di chiudere la trattativa entro la prossima settimana (giovedì prossimo c’è il raduno a Formello). Bisognerà però venirsi incontro, come spesso accade nel calciomercato. Il suo arrivo è slegato dall’ormai certa partenza di Caicedo direzione Al Gharafa, in Qatar: al posto del Panterone, il profilo scelto è Muriqi del Fenerbahce, anche questa una trattativa di circa quindici milioni. Tmw/Riccardo Caponetti







