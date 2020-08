Torre Annunziata celebra Immobile che ringrazia: “Ricordo da dove sono partito. Ragazzi, credete in voi stessi” E sul presente…

“Ricordo da dove sono partito, da questa città, da questa terra, da un quartiere difficile. E questo deve essere uno stimolo per i ragazzi di Torre Annunziata. Credete in voi stessi”. Ciro Immobile riceve l’abbraccio della sua città natale, a cui ha dato lustro a suon di gol conquistando la Scarpa d’Oro 2020, il premio che ogni anno viene assegnato al bomber più prolifico di tutti i campionati europei. Ad accoglierlo è il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione, che nella sede comunale stasera gli ha consegnato un mosaico di Francesco Agnello, artista oplontino residente a Parigi. “Ho tifato per te, ho sperato fino all’ultimo minuto che potessi segnare un altro gol” gli sussurra il sindaco, ricordando un altro record di Immobile, che ha eguagliato Higuain in vetta alla classifica dei marcatori all time in un singolo campionato di serie A. “Ci ho provato, non ho mai mollato ma ho ancora fame di gol” ribatte Ciro, accolto dai supporters del Savoia con uno striscione che recita “Immobile: orgoglio oplontino” all’esterno dello stadio Giraud, in cui gioca le partite casalinghe il Savoia, squadra della quale il bomber della Lazio è tifoso sin da bambino. Le vacanze stanno per concludersi e il ritiro precampionato è già alle porte, ma il pensiero dell’attaccante biancoceleste è tutto per la sua città. “Sono onorato di dare lustro a Torre Annunziata del mondo. Vi ringrazio per questa accoglienza. A questa città devo tanto e sono felice di essere ritenuto un simbolo per tanti giovani che provano a seguire il mio esempio. Se lo sogni lo puoi fare”. Lo riporta Video.repubblica.it

Il bomber laziale ha poi parlato ai microfoni dei cronisti presenti: “In passato sono stato un po’ di volte vicino al Napoli, però sono state prese sempre strade diverse. Con il rinnovo mi proietto per altre quattro stagioni alla Lazio, vogliamo provarci nuovamente lo Scudetto e mi auguro di vivere la Champions League da protagonista. Poi, anche agli Europei vogliamo fare bene, abbiamo fatto un percorso con Mancini. David Silva? La società sta compiendo uno sforzo, comunque non posso lamentarmi di quelli che abbiamo, tra Correa, Luis Alberto e Milinkovic Savic. Magari aggiungiamo altri con i piedi buoni…Quale partita vorrei rigiocare quest’anno? Ce ne sono un paio post lockdown in cui non eravamo noi, ma rimane il fatto che abbiamo disputato una stagione straordinaria. Contro l’Atalanta era la prima gara dopo molto tempo, non eravamo noi. Quando nella prima mezzora stavamo bene abbiamo fatto vedere il nostro gioco, poi eravamo stanchi. Sono molto orgoglioso e soddisfatto di aver portato il nome della nostra città in tutto il mondo. Gattuso? Ha fatto un’ottima stagione, con il Barcellona non era facile, ma ci hanno provato fino alla fine”. Lo riporta Calciomercato.it







