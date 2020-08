13 agosto 2017: tre anni fa Murgia regalava alla Lazio il primo trofeo dell’era Inzaghi

Precisamente tre anni la Lazio targata Simone Inzaghi alzava al cielo il suo primo trofeo. In una calda, caldissima notte d’agosto i biancocelesti (finalisti della Coppa Italia) incontrano la Juventus Campione d’Italia. È la prima uscita stagionale, l’esordio di Lucas Leiva con l’aquila sul petto, la prima volta del “nuovo” Luis Alberto. Gli ingredientI per una grande notte ci sono tutti e così sarà. Nel primo tempo la Lazio domina, spreca e poi trova il vantaggio con Immobile che realizza dal dischetto dopo essere stato atterrato da Buffon. Nella ripresa il copione non cambia e sempre Ciro trova il raddoppio insaccando di testa un cross proveniente dalla destra. Ma si sa, ogni vittoria della Lazio è legata ad una sofferenza. E così a pochi minuti dal termine Dybala ristabilisce la parità: prima accorcia le distanze su punizione, poi trasforma un calcio di rigore concesso per fallo di Marusic. I ragazzi di Inzaghi sono stanchi, il sogno sembra svanito, ma poi arriva Lukaku. Il Belga, oltre il novantesimo, si invola sulla sinistra, salta senza problemi De Sciglio e mette al centro un pallone che Murgia, il baby della Primavera, deve solo spingere in porta. È l’apoteosi della Curva Nord, il popolo laziale è in festa. Nella sua seconda stagione da tecnico biancoceleste Inzaghi alza al cielo il primo trofeo come segno di un nuovo ciclo che si è aperto e che continua ancora oggi.







