Bruno Giordano compie 64 anni, auguri al bomber biancoceleste!

Nel giorno del compleanno del Tucu Correa, un simbolo della Lazio del presente, una leggenda del passato dal nome di Bruno Giordano spegne 64 candeline. Uno dei più grandi attaccanti biancocelesti, il quarto per reti realizzate con l’aquila sul petto (ben 108), è uno dei calciatori più amati della storia biancoceleste grazie a prodezze rimaste nella storia del calcio come il pallonetto a Dino Zoff in un match con la Juventus del 1977. Chiamato a sostituire il partente Giorgio Chinaglia, Giordano ha fin da subito preso sulle spalle la pesante eredità di Long John riuscendo ad affievolire nel cuore dei tifosi la nostalgia del vecchio numero nove. Passano gli anni, ma l’affetto verso la figura cresce sempre più. Tanti auguri bomber!







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: