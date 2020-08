CdS | Possibile operazione per Proto: Tare alla ricerca di un altro portiere

La notizia per cui la Lazio sia alla ricerca di un vice Strakosha è oramai nota da tempo, ma la possibile scelta di Proto di operarsi al braccio con un intervento che lo terrebbe lontano dai campi 3-4 mesi potrebbe accelerare le mosse di Tare. In Belgio, infatti, si parla di un’ operazione nei prossimi giorni ad Anversa per l’ex Olympiakos così da risolvere definitivamente i postumi di un infortunio datato maggio 2014 quando vestiva la maglia dell’ Anderlecht. In questo caso, con il contratto in scadenza tra un anno e l’ipotesi ritiro sempre viva come ipotizzato in lockdown, la dirigenza laziale cerca di cautelarsi ancor più velocemente lavorando sul nome di Andrea Consigli del Sassuolo e di Sergio Rico del Siviglia, ma in prestito al PSG. Lo riporta Ilcorrieredellosport.it







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: