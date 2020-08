CdS | Silva temporeggia e la firma slitta, intanto ecco Muriqi

C’è grande attesa in casa Lazio per il primo colpo di mercato, che potrebbe davvero mandare un segnale forte a quella che è la strada che si vuole intraprendere. Il Corriere dello Sport nell’edizione odierna ha fatto il punto sulla situazione. David Silva è in attesa, però slitta ancora la firma che sembrava dovesse arrivare in questi giorni e invece ancora nulla. La Lazio preme per mettere tutto nero su bianco, così da evitare problemi dell’ultimo momento. Silva attende visto anche l’impegno europeo con il Manchester City. Questione di giorni per il colpo da 10 in pagella del mercato biancoceleste. Tare, nel frattempo, lavora anche sul fronte d’attacco con Muriqi. L’attaccante kosovaro del Fenerbahce è pronto per sbarcare a Roma. Nelle prossime ore ci sarà l’annuncio, affare da 16 milioni più bonus. Inzaghi avrà così a disposizione la torre d’attacco che tanto desiderava.







