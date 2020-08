Coronavirus, tamponi obbligatori per chi rientra da Spagna e Grecia: interessati alcuni calciatori della Lazio

Ancora qualche giorno di relax e poi sarà ora di tornare a Roma per dare il via alla nuova stagione. Il 20 agosto la Lazio si radunerà prima di partire tre giorni dopo per Auronzo di Cadore. Intanto, come riportato da Rainews.it, con i contagi da coronavirus in aumento, l’Italia è stata costretta ad introdurre nuove misure restrittive. Dalla mezzanotte di oggi, infatti, è in vigore una nuova ordinanza emanata dal ministro della salute Roberto Speranza per cui è obbligatorio “test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna”, mentre la Colombia si aggiunge ai paesi per cui è previsto il divieto di ingresso e transito. Una misura necessaria per limitare una nuova espansione del contagio che tocca da vicino Luiz Felipe, Lucas Leiva, Correa , Luis Alberto e Armini ancora in vacanza ad Ibiza. A loro si aggiunge anche Patric, attualmente a Mula, in Murcia e Strakosha che, invece, sta trascorrendo qualche ora di relax ad Atene.







