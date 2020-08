Dall’Algeria: Fares, la Lazio vuole chiudere prima del 20 agosto

La Lazo vuole accelerare per chiudere il prima possibile i primi colpi di mercato. Sulla corsia mancina l’indiziato numero uno come alternativa a Lulic è Fares, calciatore in forza alla Spal già da tempo nel mirino di Tare. L’affare sembra ormai alle battute conclusive e, come riportato da Competition.dz, la società romana starebbe premendo chiudere la trattativa in tempi brevi in modo da consegnare l’esterno ad Inzaghi già a partire dal 20 agosto, data di ritrovo della Lazio. L’offerta dei capitolini rimane fissata sui 7 milioni di euro oltre ad una contropartita tecnica con gli estensi che possono scegliere tra tre profili in forza alla Salernitana: Karo, Maistro e Cicerelli.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: