ESCLUSIVA | David Silva-Lazio, Tare fissa un ultimatum: i dettagli

David Silva sì, David Silva no? I tifosi ci sperano, la società ci sta lavorando. Lo spagnolo sarebbe quel colpo che garantirebbe un salto di qualità ulteriore, dopo l’ottimo campionato dei biancocelesti ed in vista di una stagione che sarà ricca di impegni. Il fratello-agente Nandez Jimenez negli ultimi giorni si è recato più volte a Roma per limare i dettagli dell’accordo e l’ok del 34enne in scadenza di contratto è già arrivato. Adesso l’idea del centrocampista è quella di concentrarsi sulla Champions, visto l’impegno di Lisbona in programma sabato tra City e Lione, valido per i quarti di finale della massima competizione europea. Secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione di LazioPress.it però il ds laziale Igli Tare potrebbe virare altrove qualora la firma del giocatore non arrivasse entro domenica. L’interesse della Lazio è forte, con i capitolini che hanno messo sul piatto una base fissa di 3,5 milioni a stagione più bonus ed una serie di benefit per il classe ‘86. Tare però vuole garanzie per avere quanto prima la rosa con cui iniziare a lavorare, in vista del ritiro di Auronzo di Cadore in programma il 23 agosto.

JUVENTUS – Oggi inoltre in casa Juventus è andato in scena un incontro tra Fabio Paratici e Andrea Pirlo per iniziare a pianificare la squadra della prossima stagione: nel mirino dei bianconeri potrebbe esserci proprio David Silva, un’operazione che sarebbe ottimale per le casse dei bianconeri e con il nuovo tecnico che, durante la conferenza di presentazione, ha sottolineato l’importanza del play nel suo gioco. Non resta quindi che aspettare, ma non troppo: il diesse laziale è pronto a guardarsi intorno, qualora la trattativa dovesse andare troppo per le lunghe.







