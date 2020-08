La UEFA posticipa le competizioni per nazionali giovanili

Dopo aver consultato le 55 federazioni, il Comitato Esecutivo UEFA ha adottato una serie di decisioni sulle competizioni per nazionali giovanili alla luce dell’attuale situazione COVID-19 in Europa.

Per alleggerire l’ulteriore carico lavorativo e finanziario delle federazioni (es. maggiori spese di viaggio e pernottamento per rispettare le norme sanitarie), salvaguardare la salute degli atleti e ridurre al minimo ogni rischio di contagio, è stato deciso quanto segue in merito alle competizioni UEFA per nazionali giovanili:

Competizioni 2019/20

EURO Under 17 femminile:

Annullamento della fase elite e della fase finale

Se la Coppa del Mondo FIFA Under 17 sarà confermata, si qualificheranno le tre squadre europee con il coefficiente più alto (in ordine alfabetico: Germania, Inghilterra e Spagna)

EURO Under 19 maschile:

Fase elite in programma a ottobre 2020

Fese finale in Irlanda del Nord – Fase a gironi a novembre 2020

– Fase a eliminazione diretta a marzo 2021

Competizioni 2020/21

Il Comitato Esecutivo UEFA ha anche deciso di posticipare le qualificazioni per i tornei giovanili 2020/21 alla primavera 2021 e di ridurre il numero di partite.

EURO Under 17 femminile:

Fase di qualificazione da disputarsi entro fine febbraio 2021 (12 mini tornei)

Fase elite abolita e sostituita dagli spareggi

Spareggi (14 squadre) da disputarsi entro fine marzo 2021

Fase finale secondo programma (Isole Faroe, maggio 2021)

EURO Under 17 maschile:

Fase di qualificazione da disputarsi entro fine marzo 2021 (13 mini tornei)

Fase elite abolita

Le 13 vincitrici dei gironi e le due teste di serie si qualificano alla fase finale, da disputarsi secondo programma (Cipro, maggio 2021)

EURO Under 19 femminile:

Fase di qualificazione da disputarsi a febbraio 2021 (12 mini tornei)

Fase elite abolita e sostituita dagli spareggi

Spareggi (14 squadre) da disputarsi ad aprile 2021

Fase finale secondo programma (Bielorussia, luglio 2021)

EURO Under 19 maschile:

Fase di qualificazione da disputarsi a marzo 2021 (13 mini tornei)

Fase elite abolita e sostituita dagli spareggi

Spareggi (14 squadre) da disputarsi entro fine maggio 2021

Fase finale secondo programma (Romania, luglio 2021)







