L’Inter sogna Milinkovic e prova a sfruttare la carta Gagliardini

Il tormentone sul futuro di Milinkovic Savic potrebbe tornare presto di moda. Il serbo, da sempre nel mirino di varie società, rimane nei sogni dell’Inter di Antonio Conte intenzionata a rafforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Come riporta Tuttosport, i nerazzurri starebbero pensando ancora una volta al gigante serbo della Lazio che comunque non si muoverebbe da Roma per una cifra inferiore agli 80-100 milioni. Per questo motivo, la società meneghini sarebbe pronta anche a giocarsi la carta Gagliardini così da abbassare le pretese leggermente le richieste monetarie di Lotito. In ogni caso, la trattativa rimane complicata anche considerando la volontà biancoceleste di non cedere un gioiello alla concorrenza e la possibilità di assicurare la Champions League al Sergente anche in caso di permanenza nella capitale.







