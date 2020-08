Murgia celebra la Supercoppa 2017: “Aver siglato un gol vittoria al 93’ in una finale è come un sogno che si avvera”

È l’eroe della Supercoppa Italiana del 2017. Dopo il 2-2 della Juventus ci ha creduto, ha seguito la discesa di Lukaku e si è fatto trovare pronto facendo impazzire i tifosi laziali. Alessandro Murgia, il baby talento della Primavera (oggi alla Spal) protagonista di quella notte ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: “È sempre bello fare ritorno a casa e parlare un po’ con i tifosi della Lazio. Ognuno sa l’importanza di vivere una finale allo Stadio Olimpico insieme ai propri sostenitori. Ricordo perfettamente la preparazione della gara e le giornate che hanno preceduto quella sfida. Eravamo coscienti che sarebbe stato match difficile e che la Juventus era formazione fortissima. Tra di noi il giorno della gara c’era molta tensione, poi sappiamo tutti come è finita. Spesso mi accade di ripensare a quel 13 agosto del 2017, ci sono molti ricordi legati a quella giornata e sono tutti molto belli. Non dimenticherò la doppietta di Immobile ed il mio gol nel finale, dato che meritavamo quel successo e quel trofeo, specialmente per i nostri tifosi. Ho vissuto delle emozioni indescrivibili. Per quanto riguarda il mio gol, ricordo che Jordan Lukaku corse sulla fascia sinistra superando De Sciglio. Io ero dentro l’area di rigore ed intuivo di essere libero, infatti ho chiamato palla pregando perchè Jordan riuscisse a trovarmi. Ricordo che mi affrettai a colpire la sfera il pallone, questo è l’ultimo momento che ricordo: il pallone che si insaccava in una rete tricolore. Conservo l’immagine di questo pallone che entra in porta ed il boato dello Stadio Olimpico, da lì in avanti ho un po’ un vuoto. Ero stato sopraffatto da quella felicità. Aver siglato un gol vittoria al 93’ in una finale è come un sogno che si avvera, lo stesso che sognano i bambini. Ricordo gli abbracci dei tifosi all’uscita dallo stadio, nei giorni successivi, ma anche l’affetto che ancora oggi hanno nei miei confronti. Ringrazio i tifosi della Lazio, perché la loro riconoscenza verso di me è un grande onore”.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: