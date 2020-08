Playoff Serie B, il Frosinone ribalta il Pordenone e vola in finale

Nesta riesce nell’impresa e conquista la finale play-off contro lo Spezia. Nel ritorno della semifinale contro il Pordenone, il Frosinone, in trasferta, ribalta la rete di svantaggio della gara d’andata grazie ad una prova di carattere non indifferente. Accade tutto nel primo quarto d’oro: prima Ciano pareggia i conti, poi Novakovich mette la freccia per i ciociari. Il Pordenone prova a rialzare la testa, ma spreca malamente e consegna ai Leoni la finale.







