PRIMAVERA1 | Marocco all'Adriese a titolo temporaneo

Mattia Marocco lascia la Lazio, ma solo momentaneamente. Il portiere classe 2001 che nelle ultime due stagioni nella Capitale ha trovato poco spazio si trasferisce in prestito in Serie D all’Adriese, società che nell’ultima stagione ha trovato un’ottimo sesto posto nel girone C. L’intenzione da parte della Lazio è quella di offrire al ragazzo la possibilità di giocare con maggiore continuità potendo crescere ulteriormente per poi far ritorno a Formello. Lo riporta Sportsondrio.it







