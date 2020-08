SOCIAL | Felipe Anderson ricorda il trionfo nella Supercoppa del 2017 | FOTO

Ogni occasione è buona per ricordare le giornate con la maglia della Lazio per Felipe Anderson. Il Brasiliano, lontano dalla Capitale ormai da due stagioni, ha lasciato nel cuore dei tifosi un bellissimo ricordo rimanendo molto legato alla piazza biancoceleste. Così nel terzo anniversario della vittoria in Supercoppa Italiana contro la Juventus, Felipe non ha perso tempo per riassaporare il gusto della Lazio ricondividendo la foto della premiazione pubblicata dal profilo ufficiale del club.







