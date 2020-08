SOCIAL | Tanti auguri Tucu! I messaggi dei compagni di squadra | FOTO

E’ ancora presto per tornare ad allenarsi. I biancocelesti si godono il relax dopo un grande campionato, non facile da portare a termine. E così, tra un bagno e un altro, c’è anche spazio per festeggiare il compleanno del Tucu Correa che oggi spegne 26 candeline. Il primo a celebrare l’argentino è stato Luiz Felipe che ha scritto: “Feliz cumpleaños mi hermanito te quiero mucho“, mentre poco dopo sono arrivati gli auguri di Lucas Leiva: “Hermanito! Feliz cumpleaños… Eres una persona increible…Te quiero“. Non potevano mancare gli auguri degli tenori biancocelesti. Oltre a Immobile: “Tanti auguri amico ti voglio bene“, ecco gli auguri di Luis Alberto: “Felicidades perro!!!!“. Non solo i senatori scrivono al Tucu, ma anche i giovani rispondono presenti come Armini che scrive: “Tanti auguri tucuu“.







